Wo-Man et M&M hip hop salle du carré d’argent Pontchâteau

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

https://www.carredargent.fr/agenda/wo-man-mm/

Wo-Man + M&M

Cie Amala Dianor

DANSE

Hip-hop contemporain, dancehall

Figure emblématique de la scène chorégraphique internationale, Amala Dianor, imprégné de ses influences hip-hop et contemporaines, hybride les formes dans une écriture à la fois puissante et élégante. À partir de son solo iconique Man Rec, il imagine et crée Wo-Man pour la magnétique danseuse Nangaline Gomis. Avec le duo M&M, le chorégraphe franco-sénégalais offre une bombe d’énergie portée par deux interprètes à la gestuelle bien distincte. L’une est danseuse contemporaine à la pulsation foudroyante, l’autre, adepte de la dancehall, est toute en ondulations et sensualité. En conservant leurs singularités, elles s’apprivoisent et jouent de leurs différences dans la joie et la vitalité du mouvement.

CHORÉGRAPHE Amala Dianor

INTERPRETES Nangaline Gomis (Wo-Man), Marion Alzieu (M&M), Mwenda Marchand (M&M)

Durée 50 min

Partenaire

TARIFS

plein 18€

partenaire 16€

réduit 13€

famille (à partir de trois personnes dont un enfant de -18 ans) enfant 10€ / adulte 14€

Pass 13€ ou 6€

Infos et réservations 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr .

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

