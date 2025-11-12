Wo-Man + M&M – Amala Dianor L’Auditorium Rezé

Wo-Man + M&M – Amala Dianor L’Auditorium Rezé mercredi 12 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 20:00 – 21:00

Gratuit : non 8€ à 18€

Wo-Man est une réinvention féminine du solo de Amala Dianor Man-Rec (2014) qui signifie « Moi seulement » en wolof. Il interroge les racines plurielles et l’écriture d’une histoire personnelle, à l’appui de l’énergie pulsatile et ciselée de l’interprète.Dans M&M, la singularité des danseuses issues d’univers différents est magnifiée par un travail de complémentarité. Puissance émotionnelle et énergie contagieuse se rencontrent dans une connexion indéniable.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/157-wo-man-m-m