AGENDA · Quimperlé
WOB Concert / DJ Café des halles Quimperlé
vendredi 7 août 2026 · Café des halles · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
WOB Concert / DJ
Café des halles 8 Place Hervo Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
WOB + DJ set avec un style zouk/world/disco avec des grignottes sur place cuisinées par la végétalerie. Entrée gratuite. .
Café des halles 8 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43
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English :
L’événement WOB Concert / DJ Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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