WOB Concert / DJ Café des halles Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

WOB Concert / DJ

Café des halles 8 Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

WOB + DJ set avec un style zouk/world/disco avec des grignottes sur place cuisinées par la végétalerie. Entrée gratuite. .

Café des halles 8 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43

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English :

L’événement WOB Concert / DJ Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS