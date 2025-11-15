WOD ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

WOD

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

WOD est une plongée dans les mondes hyperconcurrentiels de la danse et du Crossfit.

Le spectacle aborde des la question de la normalisation des corps et l’injonction à la performance. À grands coups de paillettes et de références universitaires, ce duo dessine une nouvelle histoire commune entre la danse et le Crossfit. 9 .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

WOD is a dive into the hyper-competitive worlds of dance and Crossfit.

German :

WOD ist ein Eintauchen in die hyperkonkurrierenden Welten des Tanzes und des Crossfit.

Italiano :

WOD è un tuffo nel mondo ipercompetitivo della danza e del Crossfit.

Espanol :

WOD es una inmersión en los mundos hipercompetitivos de la danza y el Crossfit.

L’événement WOD Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE