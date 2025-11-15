WOD ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane
WOD ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane samedi 15 novembre 2025.
WOD
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
WOD est une plongée dans les mondes hyperconcurrentiels de la danse et du Crossfit.
Le spectacle aborde des la question de la normalisation des corps et l’injonction à la performance. À grands coups de paillettes et de références universitaires, ce duo dessine une nouvelle histoire commune entre la danse et le Crossfit. 9 .
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
English :
WOD is a dive into the hyper-competitive worlds of dance and Crossfit.
German :
WOD ist ein Eintauchen in die hyperkonkurrierenden Welten des Tanzes und des Crossfit.
Italiano :
WOD è un tuffo nel mondo ipercompetitivo della danza e del Crossfit.
Espanol :
WOD es una inmersión en los mundos hipercompetitivos de la danza y el Crossfit.
L’événement WOD Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE