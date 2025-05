WOK’ N WOLL – Haguenau, 28 mai 2025 20:30, Haguenau.

Bas-Rhin

WOK’ N WOLL 11 rue Meyer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-05-28 20:30:00

fin : 2025-05-28 21:30:00

2025-05-28

Sur le principe du wok qui réunit plusieurs ingrédients, un violoniste polymorphe vocal et un pianiste d’une verve comique irrésistible, à la fois virtuoses et clownesques, mélangent rock, grands classiques et Gipsy Kings sur un rythme effréné, avec humour et folie.

Sous nos mines ébahies, ils mixent AC/DC et Tchaïkovski, improvisent du Stevie Wonder à la sauce Bach, sans oublier un zeste de Chico, ex-figure des Gipsy Kings. Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité.

Devant tant de folie, nos oreilles, comme nos zygomatiques, en redemandent. Et l’on savoure ce délice musical sans jamais en perdre une miette ! .

11 rue Meyer

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Based on the principle of a wok that combines several ingredients, a vocal polymorphous violinist and a pianist with irresistible comic verve, both virtuosos and clowns, mix rock, classics and Gipsy Kings at a frenetic pace, with humor and madness.

German :

Nach dem Prinzip des Woks, der mehrere Zutaten vereint, mischen ein stimmlich polymorpher Geiger und ein Pianist mit unwiderstehlicher komödiantischer Verve, die gleichzeitig virtuos und clownesk sind, Rock, große Klassiker und Gipsy Kings in einem rasanten Tempo, mit Humor und Wahnsinn.

Italiano :

Basandosi sul principio del wok che combina diversi ingredienti, un violinista vocale polimorfo e un pianista dall’irresistibile verve comica, entrambi virtuosi e clown, mescolano rock, grandi classici e Gipsy Kings a un ritmo frenetico, con umorismo e follia.

Espanol :

Basándose en el principio de un wok que combina varios ingredientes, un violinista vocal polimorfo y un pianista con un irresistible brío cómico, virtuosos y payasos a la vez, mezclan rock, grandes clásicos y Gipsy Kings a un ritmo frenético, con humor y locura.

