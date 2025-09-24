Woke, mis en scène par Virginie Despentes Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Douze interprètes et quatre auteur·rices dont Virginie Despentes elle-même, instigatrice du projet, donnent naissance à un ovni théâtral sur le réenchantement du réel par la création. Ode à la joie et à la résistance, Woke célèbre l’altérité et chasse d’un revers de main les diktats de la fatalité !

Pour sa première mise en scène, Virginie Despentes s’est entourée du philosophe Paul B. Preciado et des romancièr·es Anne Pauly et Julien Delmaire pour écrire une pièce « refuge » sur la liberté de créer dans un quotidien en prise avec l’oppression.

Sur scène, quatre doubles fictionnels se font tour à tour avatars, muses ou démons de ces auteur·rices en quête de leur propre imaginaire. Une cohorte libre et hardie apparaît alors sur scène et, par sa prise de parole engagée, s’amuse à contrer le brouhaha politique et médiatique ambiant.

Pour donner vie à ces activistes de la paix, un casting hors norme s’invite sur le plateau : des artistes venu·es de la fièvre des ballrooms, du théâtre expérimental, du cabaret burlesque ou encore du cinéma underground…

Ainsi réunie, cette communauté joyeuse mais révoltée offre une performance jubilatoire pour raviver ce qui palpite en nous.

Complet — Liste d’attente sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

