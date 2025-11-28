WOK’N WOLL – CONSERVATOIRE MANITAS DE PLATA Sete

WOK’N WOLL Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

LIONS CLUB DE SETE PRÉSENTE : WOK’N WOLLUn spectacle musical Clownesque qui ose mêler les grandes oeuvres classiques aux Gipsy-Kings ou à Elvis, avec comme toile de fond un rapport burlesque irrésistible Sur le principe du wok qui réunit plusieurs ingrédients, un violoniste et un pianiste virtuoses et clownesques mélangent rock, grands classiques et Gipsy Kings. Dans cette recette, concoctée par Ricardo Lo Giudice et Patrick de Valette des Chiche Capon, l’absurde n’a d’égal que le talent ! Deux artistes à la renommée internationale, le violoniste Kordian Heretynski et le pianiste Pierre-Damien Fitzner, nous servent un récital en roue libre. Sous nos mines ébahies, ils mixent AC/DC et Tchaïkovski, improvisent du Stevie Wonder à la sauce Bach, sans oublier un zeste de Chico, ex-figure des Gipsy Kings. Devant tant de folie, nos oreilles, comme nos zygomatiques, en redemandent. Et l’on savoure ce délice musical sans jamais en perdre une miette !

CONSERVATOIRE MANITAS DE PLATA 165 QUAI DES MOULINS 34200 Sete 34