WOLF L’ITALIEN – SALLE DES CHARPENTES Asnieres Sur Oise

WOLF L’ITALIEN Début : 2026-04-26 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025WOLF L’ITALIEN – SALLE DES CHARPENTES Le 26 avril 2026 – 15:30Durée : 01h15A partir de 10 ans. « Mes chansons italiennes sont ce que j’ai fait de plus original et de plus accompli artistiquement » écrivait Hugo Wolf dans une lettre de 1891. Il avait raison : l’Italienisches Liederbuch est son chef-d’œuvre. Dans cette adaptation d’un recueil de poèmes et de chansons italiennes, sa musique est immédiate, fougueuse, à l’image des jeunes gens dont elle habille les amours. L’œuvre peint avec une acuité rare les subtilités des relations humaines. La soprano, le baryton et la pianiste préparent depuis longtemps leur version de ce cycle. Véritable théâtre de l’âme, leur récital permet au public de redécouvrir la force émotionnelle de la musique de Wolf.

SALLE DES CHARPENTES . 95270 Asnieres Sur Oise 95