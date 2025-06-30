WOLF – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

WOLF – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire vendredi 6 février 2026.

WOLF Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Wolf Circa Après « Beyond », « What Will Have Been » ou « Humans », la compagnie australienne Circa présente « Wolf », un spectacle de cirque contemporain qui vient enflammer le Radiant-Bellevue.Depuis 2006, Circa a joué dans plus de 40 pays autour des 6 continents. Le travail de la compagnie est très bien reçu – à la fois par les spectateurs et par les critiques – tout autour du monde. Dans « Wolf », les dix artistes de Circa se saisissent, se déchirent, se grimpent dessus, sautent et se projettent avec un abandon féroce. Ils sont vêtus des costumes de la créatrice Libby McDonnell et calés sur les rythmes primitifs implacables de DJ Ori Lichtik. Pour le metteur en scène Yaron Lifschitz, le loup est un symbole de notre moi intouchable : libérateur, anarchique et sauvage. Dans deux actes contrastés, les loups évoluent des forces perturbatrices du chaos à une meute féroce dont les chorégraphies intenses débordent d’énergie brute et d’acrobaties étonnantes. « Wolf » est un spectacle de cirque avec des crocs, qui va vous couper le souffle.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69