WOLFGANG AMADEUS QUARTET – EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE Les Arcs Sur Argens

WOLFGANG AMADEUS QUARTET Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

L’ensemble slovaque dédié exclusivement aux œuvres de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, fait vibrer la musique du génie autrichien dans l’écrin authentique des cathédrales, églises et lieux culturels d’exception.Fondé à l’initiative de Roman Rusnák, Andrei Benická et Adriana Duliakova, membres de l’Orchestre philharmonique slovaque, le quatuor naît d’une aspiration commune : transposer la pureté des symphonies de Mozart, interprétées avec des chefs d’orchestre de renommée mondiale, dans l’intimité d’un ensemble de chambre. Pour parfaire cette alchimie musicale, ils s’associent à Lujza Durišová, violoncelliste d’exception, dont la sensibilité et l’expérience en musique de chambre enrichissent l’harmonie unique de l’ensemble.Le Wolfgang Amadeus Quatuor s’attache à faire revivre les quatuors à cordes de Mozart dans les lieux pour lesquels ils furent souvent conçus : des églises et temples historiques où l’acoustique sublime et l’atmosphère sacrée amplifient la profondeur spirituelle de ses compositions. Porté par une maîtrise orchestrale et une passion pour la musique de chambre, l’ensemble forge un style distinctif, empreint d’éclat, de pureté émotionnelle et d’une profonde révérence pour le génie de Mozart.Par amour pour ce compositeur d’exception, le quatuor invite son public à un voyage musical dans des lieux empreints d’histoire, où la musique de Mozart, véritable prière, résonne avec une intensité inégalée. Comme le dit si bien l’ensemble : « La musique de Mozart est une prière. Quel meilleur endroit pour entendre la musique des anges que sous les voûtes sacrées ? »ProgrammeDurée totale : ~85-90 minutes (42-44 min. pour la 1re partie, 43-45 min. pour la 2e partie)Première partie (42-44 min.)Quatuor à cordes en sol majeur, K. 387 (1782) Mouvements : Allegro vivace assai, Menuetto, Andante cantabile, Molto allegro Durée : ~20-22 min. Premier des quatuors dédiés à Haydn, ce quatuor est lumineux, contrapuntique et énergique, idéal pour ouvrir le concert.Quatuor à cordes en la majeur, K. 464 (1785) Mouvements : Allegro, Menuetto, Andante, Allegro non troppo Durée : ~22-23 min. Cinquième quatuor dédié à Haydn, il se distingue par son élégance et sa complexité harmonique, offrant un contraste raffiné.Deuxième partie (43-45 min.)Quatuor à cordes en ré mineur, K. 421 (1783) Mouvements : Allegro moderato, Andante, Menuetto, Allegro ma non troppo Durée : ~20-22 min. Deuxième quatuor dédié à Haydn, d’une intensité dramatique rare chez Mozart, il apporte une profondeur émotionnelle.Quatuor à cordes en si bémol majeur, K. 458 « La Chasse » (1784) Mouvements : Allegro vivace assai, Menuetto, Adagio, Allegro assai Durée : ~22-24 min. Quatrième quatuor dédié à Haydn, surnommé « La Chasse » pour son thème rythmique vif, il conclut le programme avec éclat.

EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE RUE ETIENNE DOLET 83460 Les Arcs Sur Argens 83