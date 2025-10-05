BIGA*RANX – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

BIGA*RANX – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris vendredi 12 décembre 2025.

BIGA*RANX Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

W SPECTACLE EN ACCORD AVEC 1988 PRÉSENTE : BIGA*RANXBIGA*RANX EN CONCERT AU ZENITH PARIS – LA VILLETTEAprès quatre concerts à La Cigale à Paris en mars 2025, complets en quelques heures, une tournée des festivals toujours plus explosive et la sortie de son septième album très attendu “Rainshine”, Biga*Ranx annonce son premier Zénith de Paris, le 21 novembre 2026.Toujours fidèle à son unique Vapor Dub, l’artiste n’a de cesse de nous surprendre à l’écoute comme en concert. Ce live exceptionnel au Zénith de Paris témoignera d’une énergie toujours plus débordante, tout en gardant une proximité particulière et unique entre Biga*Ranx et ses fans. Un événement à ne pas rater !

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75