Wolfgang Valbrun Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Wolfgang Valbrun

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Wolfgang Valbrun est un auteur-compositeur-interprète né et élevé dans l’État de New York, dont la carrière musicale a prospéré en Europe, notamment à Paris, où il a déménagé durant son adolescence. Son éducation musicale précoce lui vient de sa mère et couvre un large éventail de styles, allant de Bob Marley à Bobby McFerrin, de Billy Joel à Elton John, et de Charles Aznavour à Grace Jones, le tout saupoudré d’une touche de Kompa, ce style haïtien qui influence de nombreuses musiques caribéennes. D’abord recruté comme chanteur du groupe britannique avant-gardiste de soul et de jazz Ephemerals ou pour le beatmaker GUTS, il prend ensuite la décision d’écrire et d’enregistrer sous son propre nom. Wolfgang a rassemblé une équipe d’excellents musiciens de Bristol. Le résultat est édifiant et sa voix pleine et puissante n’est pas sans nous rappeler celle d’un certain Gregory Porter… .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Wolfgang Valbrun Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX