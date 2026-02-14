Wolobougou Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 14 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un film de Camille Varenne | France | 1h06 | 2025 | The Kingdom

« Le lieu de la naissance bienveillante » en Bambara, Wolobougou, est la maternité fondée par Honorine Soma, au Burkina Faso. Elle transmet son féminisme aux sages-femmes qu’elle forme, dans une quête pour la dignité et la justice qui s’inscrit dans l’intimité des corps.

Projection suivie d’une rencontre.

En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.

Début : 2026-03-14T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T18:45:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



