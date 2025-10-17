Wolves Of Saturn From Germany Concert au bar Les Limogés Limoges
10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Connu pour son son immersif, avec ses guitares et une variété d’effets comme des pédales Plasma Coil et Wah. Leur premier album, The Deserts Echo and the Peyote Delusion , a été enregistré dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale pendant la pandémie et est sorti en 2023. .
10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32
