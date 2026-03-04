Woman and Child, L’Atalante, Bayonne

Woman and Child Vendredi 6 mars, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Avec Asal Bagheri, spécialiste du cinéma iranien

L'Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Soirée femmes en iran – Mahnaz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accide… L’Atalante Woman and Child