Woman, Cameo Commanderie, Nancy
Woman, Cameo Commanderie, Nancy mardi 7 avril 2026.
Woman Mardi 7 avril, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T20:15:00+02:00 – 2026-04-07T22:03:00+02:00
Fin : 2026-04-07T20:15:00+02:00 – 2026-04-07T22:03:00+02:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=WI41A »}]
Ciné-débat – Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et le… Cameo Commanderie Woman
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