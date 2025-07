Womb Spectacle de danse contemporaine Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot

Womb Spectacle de danse contemporaine Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot mardi 15 juillet 2025.

Womb Spectacle de danse contemporaine

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 18:15:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Pour la première fois à Villeneuve-sur-Lot, cette compagnie présentera son spectacle de danse contemporaine moderne et stimulant « Womb ».

Tout public.

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Womb Spectacle de danse contemporaine

For the first time in Villeneuve-sur-Lot, this company will present its modern and stimulating contemporary dance show « Womb ».

All audiences.

German : Womb Spectacle de danse contemporaine

Zum ersten Mal in Villeneuve-sur-Lot wird diese Kompanie ihr modernes und herausforderndes zeitgenössisches Tanzstück « Womb » präsentieren.

Für alle Zuschauer.

Italiano :

Per la prima volta a Villeneuve-sur-Lot, questa compagnia presenterà il suo moderno e stimolante spettacolo di danza contemporanea « Womb ».

Per tutti i pubblici.

Espanol : Womb Spectacle de danse contemporaine

Por primera vez en Villeneuve-sur-Lot, esta compañía presentará su espectáculo de danza contemporánea « Womb », moderno y estimulante.

Para todos los públicos.

