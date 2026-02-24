Women Day Journée Girl Power pour les droits des femmes Studio ALC Mours-Saint-Eusèbe
Studio ALC 7 Rue James Watt Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association La Danse des Femmes Drôme Ardèche vous invite à une journée d’ateliers solidaires le dimanche 8 mars 2026, à Mours-Saint-Eusèbe.
Studio ALC 7 Rue James Watt Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 67 95 75 ladansedesfemmes.dromeardeche@gmail.com
To mark International Women?s Rights Day, the association La Danse des Femmes Drôme Ardèche invites you to a day of solidarity workshops on Sunday March 8, 2026, in Mours-Saint-Eusèbe.
