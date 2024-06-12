Women Don’t Cycle + Rencontre Cinéma La Lanterne Bègles

Women Don’t Cycle + Rencontre Mercredi 12 juin 2024, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T20:30:00 – 2024-06-12T22:30:00

Fin : 2024-06-12T20:30:00 – 2024-06-12T22:30:00

Le film

De Bruxelles à Tokyo, ces femmes prouvent le contraire.

Un film sur ce que signifie être une femme faisant du vélo dans différents pays du monde. Lorsque Manon est partie à vélo de Bruxelles à Tokyo, elle a embarqué avec elle une caméra et a rencontré d’autres femmes cyclistes en chemin. Découvrez leurs histoires !

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance suivie d’une rencontre : « La pratique du vélo est-elle vraiment accessible à toustes ? » en partenariat avec Cycles & Manivelles cinéma bègles