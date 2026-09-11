Women in Space, Cité des arts, Chambéry

Informations pratiques

Women in Space Samedi 19 septembre, 15h00 Cité des arts Savoie

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Women in Space

Ensemble Anarrès

#chant choral #composition originale

5, 4, 3, 2, 1, allumage moteur ! Tous les paramètres de bord sont nominaux, la trajectoire est nominale.

Au fil de ce voyage interstellaire, une véritable succession de pépites musicales nous emmènent à la rencontre des différents corps célestes peuplant notre ciel : on y croise la splendeur de la Lune, les inquiétantes merveilles de Titan, la vie oubliée des étoiles, la majesté de Jupiter, mais aussi un petit rover languissant sur la planète Mars… et les témoignages de celles qui ont rêvé l’espace ou qui l’explorent aujourd’hui.

Depuis sa création en 2020, l’ensemble vocal Anarrès s’attache à faire entendre les voix des femmes et des minorités de genre. C’est donc après avoir mené un conséquent travail d’enquête auprès de 7 chercheuses et ingénieures du spatial qu’est né comme une étoile Women in space, un projet d’une beauté sensible, malicieuse et onirique.

Musique originale composée par Martin Berlioux pour un ensemble vocal dirigé par Marie Calvet, et un synthétiseur polyD, joué par la claviériste Isabelle Eder.

Cité des arts Jardin du Verney, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 23 70 http://www.mairie-chambery.fr/citedesarts Équipement d’enseignement artistique regroupant le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Chambéry-Pays de Savoie, l’École municipale d’art et l’APEJS (Association pour l’enseignement du jazz en Savoie). Équipement d’enseignement artistique construit par les architectes Kéramines et Galfettis, dans la lignée de « l’école Tessinoisse ».

Women in Space

© Anarrès