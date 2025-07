Women leading and sailing trophy Port de la Noëveillard Pornic

Women leading and sailing trophy Port de la Noëveillard Pornic vendredi 12 septembre 2025.

Women leading and sailing trophy

Port de la Noëveillard Club Nautique Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Régate 100% féminine, reconnue au niveau national.

En 2019, la commission Féminine de la Fédération Française de Voile a décidé de mettre en place le Women Leading & Sailing TROPHY dans l’objectif de développer et d’optimiser l’accessibilité à la pratique de la voile pour tous les publics féminins.

Ce projet 100% féminin affirme ainsi les compétences des navigatrices et leur détermination dans un domaine historiquement masculin.

Le Club Nautique de Pornic a l’immense privilège d’organiser l’une des épreuves du circuit les 12, 13 et 14 septembre 2025, de l’association Les Bout’entre elles WLS TROPHY. .

Port de la Noëveillard Club Nautique Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72 infos@cnpornic.com

English :

100% women’s regatta, nationally recognized.

German :

Regatta, die zu 100 % aus Frauen besteht und auf nationaler Ebene anerkannt ist.

Italiano :

Regata 100% femminile, riconosciuta a livello nazionale.

Espanol :

Regata 100% femenina, reconocida a nivel nacional.

