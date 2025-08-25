Women of soul Basic colors VallonScènes Vallons-de-l’Erdre

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:45:00

2026-04-26

Quatre voix féminines s’unissent pour célébrer le courage et la résilience des femmes qui ont marqué l’histoire de cette musique de l’âme.

Dans ce spectacle, le public est plongé au cœur de puissantes harmonies vocales à l’énergie contagieuse et n’a pas d’autre choix que d’être inspiré par ces figures intemporelles Aretha FRANKLIN, The Clark Sisters, Alicia KEYS, et bien d’autres encore. Women of Soul est une mise en lumière de ces femmes, musiciennes pionnières, qui chantent l’espoir, la liberté et la justice sociale.

Spectacle programmé en partenariat avec l’association Saint-Mars Culture et Animation .

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

Four female voices unite to celebrate the courage and resilience of the women who have marked the history of this music of the soul.

Vier Frauenstimmen vereinen sich, um den Mut und die Widerstandsfähigkeit der Frauen zu feiern, die die Geschichte dieser Musik der Seele geprägt haben.

Quattro voci femminili si uniscono per celebrare il coraggio e la resilienza delle donne che hanno fatto la storia di questa musica dell’anima.

Cuatro voces femeninas se unen para celebrar el valor y la resistencia de las mujeres que han forjado la historia de esta música del alma.

