WOMEN'S CUP Pornichet vendredi 6 mars 2026.
Port de plaisance et baie Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
La Régate 100% féminine !
Le club nautique APCC Voile Sportive organise l’édition 2026 de sa Women’s Cup, du 6 au 8 mars prochain, au départ du port de plaisance de Pornichet. La Women’s Cup est une régate 100% féminine, 100% solidaire, célébrant sportivement la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Informations pratiques
Où ?
Dans la baie du Pouliguen, au départ du port de plaisance de Pornichet
Quand ?
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars
ℹ️ Infos complémentaires
Plus d’informations sur le site Internet Women’s cup. .
Port de plaisance et baie Pornichet 44380 Loire-Atlantique
English :
