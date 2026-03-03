WOMEN’S CUP Pornichet

WOMEN’S CUP

La Régate 100% féminine !

Le club nautique APCC Voile Sportive organise l’édition 2026 de sa Women’s Cup, du 6 au 8 mars prochain, au départ du port de plaisance de Pornichet. La Women’s Cup est une régate 100% féminine, 100% solidaire, célébrant sportivement la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Où ?

Dans la baie du Pouliguen, au départ du port de plaisance de Pornichet

Quand ?

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars

Plus d’informations sur le site Internet Women’s cup. .

Port de plaisance et baie Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 53 35 88 51

