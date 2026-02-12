WOMEN’S DAYS Montpellier

WOMEN’S DAYS

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Les Women’s Days reviennent au Marché du Lez pour une deuxième édition placée sous le signe de la création, du partage et de l’empowerment.

À l’occasion du week‑end de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’événement réunit une sélection engagée de créatrices, artisanes, entrepreneures et expertes au cœur de Montpellier.

Pendant deux jours, le public est invité à découvrir des univers inspirants, à rencontrer celles qui entreprennent autrement et à vivre une expérience conviviale mêlant exposition, ateliers, échanges et animations.

Au programme

Expositions & ventes mode, vintage, créations artisanales, objets design

Beauté & bien‑être cosmétiques naturels, soins holistiques

Ateliers & initiations yoga, relaxation, méditation, pratiques douces

Développement personnel & coaching sessions flash et collectives

Entrepreneuriat & empowerment formations, talks, partages d’expériences

Animations & ambiance musicale, dans un lieu convivial et festif .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Women?s Days returns to the Marché du Lez for a second edition dedicated to creation, sharing and empowerment.

