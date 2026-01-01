Wonderland PIC Télémaque Marseille 16e Arrondissement

Wonderland

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h30. PIC Télémaque 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-01-18 15:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Wonderland ? Vous y rencontrerez peut-être le Shadawar, quelques homards dansant le quadrille, et un Erik Satie déguisé en jazzman des Balkans…

Cher public, mélomanes avisés ou novices, d’ici ou d’ailleurs, habitués des théâtres ou passants égarés, soyez les bienvenus à Wonderland.



Approchez, installez-vous autour des musiciens… Le temps de ce concert, nous vous invitons à vous échapper de ce que l’on appelle la réalité pour vous laisser emporter vers les territoires les plus fous de l’imagination, grâce au pouvoir de la musique.



Wonderland, c’est plus qu’un concert c’est une expérience musicale intime et participative qui vous invite avec humour et légèreté à entrer à l’intérieur de la création musicale et à rêver.



Guilhem Fontès piano, clarinette, synthétiseur

Thomas Bourgeois zarb, daf, percussions .

PIC Télémaque 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

English :

Wonderland? Perhaps you’ll come across the Shadawar, some lobsters dancing the quadrille, and Erik Satie disguised as a Balkan jazzman?

