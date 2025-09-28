Woods / Bosque – Clarice Lima, Linha de Fuga et Futura Place de la république Saint-Médard-en-Jalles

Woods / Bosque – Clarice Lima, Linha de Fuga et Futura Dimanche 28 septembre, 15h00 Place de la république Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-28T15:00:00 – 2025-09-28T15:30:00

Fin : 2025-09-28T15:00:00 – 2025-09-28T15:30:00

Jambes de bois

Combien de temps le corps peut-il supporter de tenir à l’envers, guiboles en l’air et tête en bas ? Combien de temps la forêt pourra-t-elle résister face au dérèglement climatique et à la bétonnisation ? De cette analogie un peu fantasque, l’artiste brésilienne Clarice Lima et un collectif international – Catarina Saraiva, Nina Fajdiga et Aline Bonamin – tirent une performance franchement extravagante. Épaulées par des complices locaux·ales, elles font pousser sur le bitume une incroyable forêt autochtone de jambes nues. Arrimées au sol par de larges jupes-coroles chatoyantes, les tiges-guiboles s’élancent vers le ciel dans une immobilité collective. Et tiennent bon, tant qu’elles le peuvent. Sous nos yeux écarquillés.

en partenariat avec La Manufacture CDCN, l’Onda et le FAB

Place de la république Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}]

