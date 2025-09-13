Woodstock Revival Chez Paulette Pagney-derrière-Barine
Woodstock Revival Chez Paulette Pagney-derrière-Barine samedi 13 septembre 2025.
Woodstock Revival Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13
Revivez la magie de Woodstock !
Chez Paulette vous transporte dans le temps jusqu’à l’été 1969 avec Woodstock Revival, un show vibrant et généreux qui célèbre l’un des plus grands événements musicaux de tous les temps.
10 musiciens sur scène pour recréer l’atmosphère unique du mythique festival de Woodstock, entre énergie brute, esprit de liberté et héritage musicale inoubliable. Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who … tous ces géants ressuscitent le temps d’un concert intense et sincère.
Plus qu’un hommage, c’est une immersion totale dans l’univers hippie des années 60, entre groove psychédélique, solos légendaires et vibes de paix & love.
Que vous soyez nostalgique de cette époque ou curieux de la découvrir, Woodstock Revival vous promet un voyage musical aussi puissant que festif.Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
English :
Relive the magic of Woodstock!
Chez Paulette transports you back in time to the summer of 1969 with Woodstock Revival, a vibrant and generous show celebrating one of the greatest musical events of all time.
10 musicians on stage to recreate the unique atmosphere of the legendary Woodstock festival, with its raw energy, spirit of freedom and unforgettable musical legacy. Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who … all these giants come back to life for an intense, heartfelt concert.
More than a tribute, it’s a total immersion in the hippie world of the 60s, with psychedelic grooves, legendary solos and peace & love vibes.
Whether you’re nostalgic for that era or curious to discover it, Woodstock Revival promises a musical journey as powerful as it is festive.
German :
Erleben Sie die Magie von Woodstock!
Chez Paulette versetzt Sie mit Woodstock Revival in den Sommer 1969 zurück, eine vibrierende und großzügige Show, die eines der größten musikalischen Ereignisse aller Zeiten feiert.
10 Musiker auf der Bühne, um die einzigartige Atmosphäre des legendären Woodstock-Festivals zwischen roher Energie, Freiheitsgeist und einem unvergesslichen musikalischen Erbe wieder herzustellen. Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who … all diese Giganten werden für die Dauer eines intensiven und ehrlichen Konzerts wieder zum Leben erweckt.
Mehr als eine Hommage, es ist ein totales Eintauchen in die Hippiewelt der 60er Jahre, zwischen psychedelischem Groove, legendären Soli und Peace & Love Vibes.
Ob Sie nun nostalgisch an diese Zeit zurückdenken oder neugierig sind, Woodstock Revival verspricht Ihnen eine ebenso kraftvolle wie festliche musikalische Reise.
Italiano :
Rivivete la magia di Woodstock!
Chez Paulette vi riporta indietro nel tempo all’estate del 1969 con Woodstock Revival, uno spettacolo vibrante e generoso che celebra uno dei più grandi eventi musicali di tutti i tempi.
10 musicisti sul palco per ricreare l’atmosfera unica del leggendario festival di Woodstock, con la sua energia grezza, lo spirito di libertà e l’indimenticabile eredità musicale. Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who… tutti questi giganti rivivono per un concerto intenso e sentito.
Più che un tributo, è un’immersione totale nel mondo hippy degli anni ’60, con groove psichedelici, assoli leggendari e vibrazioni peace & love.
Che siate nostalgici di quell’epoca o curiosi di scoprirla, Woodstock Revival promette un viaggio musicale tanto potente quanto festoso.
Espanol :
¡Reviva la magia de Woodstock!
Chez Paulette te transporta al verano de 1969 con Woodstock Revival, un espectáculo vibrante y generoso que celebra uno de los mayores acontecimientos musicales de todos los tiempos.
10 músicos en el escenario para recrear la atmósfera única del legendario festival de Woodstock, con su cruda energía, su espíritu de libertad y su inolvidable legado musical. Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who … todos estos gigantes vuelven a la vida para un concierto intenso y sentido.
Más que un homenaje, es una inmersión total en el mundo hippy de los 60, con ritmos psicodélicos, solos legendarios y vibraciones de paz y amor.
Tanto si siente nostalgia de aquella época como curiosidad por descubrirla, Woodstock Revival promete un viaje musical tan poderoso como festivo.
