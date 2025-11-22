Woody Wood Swing Gum à L’Escalier Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Woody Wood Swing Gum à L’Escalier

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

WOODY WOOD SWING GUM Quintet toujours résolument tourné vers le swing Interprète des thèmes de jazz traditionnel inspirés de Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Count Basie, et bien d’autres.

Jean Claude Guyonnet batteur à l’origine s’est reconverti en digitabulolavoplanchiste, (c’est ainsi que l’on nomme les joueurs de washboard)

Raoul Vaugelade a délaissé sa guitare pour le banjo qui lui procure de nouvelles sonorités, lui ouvre de nouveaux horizons et qui s’intègre parfaitement à ce style.

Patrick Savineau reste guitariste à ses heures mais s’est laissé séduire par ce curieux instrument qu’est la contrebassine.

Sylvain Bouard Fait plus que pianoter car il est professeur de musique et de piano et il apporte un soutien indéfectible à cet orchestre.

Claude Laroudie continue à pianoter saxophoniser Trompettiser et onomatopiser .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 79 87 musikartdenoblat@gmail.com

English : Woody Wood Swing Gum à L’Escalier

German : Woody Wood Swing Gum à L’Escalier

Italiano :

Espanol : Woody Wood Swing Gum à L’Escalier

L’événement Woody Wood Swing Gum à L’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin