Woody Wood Swing Gum – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 16 mai 2025 19:30, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Allier

Woody Wood Swing Gum Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Jazz New Orléans -1ère partie Big Bang du Jazz Club. Dernier concert de l’année. Buvette et restauration sur résa.

.

Salle Mirendense

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsainpour@gmail.com

English :

Jazz New Orleans Part 1: Big Bang du Jazz Club. Last concert of the year. Refreshments and catering by prior arrangement.

German :

Jazz New Orleans -1. Teil: Big Bang des Jazz Clubs. Letztes Konzert des Jahres. Getränke und Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Jazz New Orleans Parte 1: Big Bang du Jazz Club. Ultimo concerto dell’anno. Bar e catering su prenotazione.

Espanol :

Jazz Nueva Orleans Parte 1: Big Bang du Jazz Club. Último concierto del año. Bar y catering con reserva previa.

L’événement Woody Wood Swing Gum Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme Val de Sioule