WOOF CHALLENGE Les Aynans
WOOF CHALLENGE Les Aynans dimanche 28 septembre 2025.
WOOF CHALLENGE
Rue sur Hauterive Les Aynans Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Défis à relever, activités challenge fun, buvette et restauration.
Un événement créé pour les amoureux de défis et de chiens !
Parcours de 5 km.
Inscription obligatoire !
Accessible à tous, chiens à tenir en laisse. .
Rue sur Hauterive Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 89 23 63
English : WOOF CHALLENGE
German : WOOF CHALLENGE
Italiano :
Espanol :
L’événement WOOF CHALLENGE Les Aynans a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE