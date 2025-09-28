WOOF CHALLENGE Les Aynans

dimanche 28 septembre 2025.

WOOF CHALLENGE

Rue sur Hauterive Les Aynans Haute-Saône

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Défis à relever, activités challenge fun, buvette et restauration.

Un événement créé pour les amoureux de défis et de chiens !

Parcours de 5 km.

Inscription obligatoire !

Accessible à tous, chiens à tenir en laisse. .

Rue sur Hauterive Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 89 23 63

