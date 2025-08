Woof Day D40 Aussac-Vadalle

Woof Day D40 Aussac-Vadalle dimanche 14 septembre 2025.

Woof Day

D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle Charente

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Journée dédiée au monde canin avec conférences, ateliers, démonstrations et exposants.

Activités à vivre avec son chien. Événement solidaire au profit de Handi’Chien.

D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 75 55 29 meline.butstraen23@gmail.com

English :

Day dedicated to the dog world with conferences, workshops, demonstrations and exhibitors.

Activities to enjoy with your dog. Solidarity event in aid of Handi-Chien.

German :

Ein Tag, der der Welt der Hunde gewidmet ist, mit Vorträgen, Workshops, Vorführungen und Ausstellern.

Aktivitäten, die man mit seinem Hund erleben kann. Solidaritätsveranstaltung zugunsten von Handi?Chien.

Italiano :

Una giornata dedicata al mondo cinofilo, con conferenze, workshop, dimostrazioni ed espositori.

Attività da svolgere con il proprio cane. Evento a favore di Handi-Chien.

Espanol :

Un día dedicado al mundo del perro, con conferencias, talleres, demostraciones y expositores.

Actividades para disfrutar con su perro. Evento a beneficio de Handi-Chien.

