Informations pratiques

Ambérac

Woof Day Fête canine solidaire

Le Bourg Ambérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Grande fête canine gratuite et solidaire à Ambérac plus de 50 stands, animations, activités aquatiques pour chiens, tombola avec 600+ lots. Avec ou sans chien, entrée libre. Bénéfices reversés au Refuge de l’Angoumois.

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Le Bourg Ambérac 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 75 55 29 cynofeel.contact@gmail.com

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English :

Free charity dog festival in Érac: over 50 booths, entertainment, water activities for dogs, and a raffle with over 600 prizes. Whether you have a dog or not, admission is free. Proceeds will be donated to the Refuge de l’Angoumois.

L’événement Woof Day Fête canine solidaire Ambérac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente