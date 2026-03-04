Woolf Works – Royal Ballet & Opera, Studio 43, Dunkerque

Woolf Works – Royal Ballet & Opera Jeudi 26 mars, 19h30 Studio 43 Nord

Tarif unique : 10€

Woolf Works

De Wayne McGregor

Chef d’orchestre : Koen Kessels

Avec Natalia Osipova, Patricio Revé, Sae Maeda

Grande-Bretagne l 2026 l 2h45 (avec entractes) l vostf

Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses – sa réalité sublimée, saisissante et poignante. Le chorégraphe en résidence Wayne McGregor dirige une équipe artistique lumineuse pour évoquer le style d’écriture caractéristique de Woolf, basé sur le flux de conscience, dans cette œuvre gigantesque qui rejette toute structure narrative traditionnelle. Woolf Works est un montage de thèmes abordés dans Mrs Dalloway, Orlando, The Waves et d’autres œuvres de Woolf. Créé en 2015 pour le Royal Ballet, ce triptyque récompensé aux Olivier Awards capte la nature de l’esprit artistique unique de Woolf.

En partenariat avec le Bateau Feu

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Ballet opéra retransmit dans votre cinéma Studio 43 Royal Ballet & Opera