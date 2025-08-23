Wool&Music Salle des fêtes la Rastouille Coutens
Wool&Music
Salle des fêtes la Rastouille Place de la Rastouille Coutens Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 10:00:00
fin : 2025-08-24 18:00:00
Date(s) :
2025-08-23
Festival qui mélange les arts laineux et des groupes de musique.
Salle des fêtes la Rastouille Place de la Rastouille Coutens 09500 Ariège Occitanie woolandmusic@gmail.com
English :
Festival mixing woolly arts and music groups.
German :
Festival, bei dem wollige Künste und Musikgruppen gemischt werden.
Italiano :
Un festival che mescola arti laniere e gruppi musicali.
Espanol :
Un festival que mezcla artes laneras con grupos musicales.
L’événement Wool&Music Coutens a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares