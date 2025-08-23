Wool&Music Salle des fêtes la Rastouille Coutens

Wool&Music Salle des fêtes la Rastouille Coutens samedi 23 août 2025.

Wool&Music

Salle des fêtes la Rastouille Place de la Rastouille Coutens Ariège

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-23

Festival qui mélange les arts laineux et des groupes de musique.

Salle des fêtes la Rastouille Place de la Rastouille Coutens 09500 Ariège Occitanie woolandmusic@gmail.com

English :

Festival mixing woolly arts and music groups.

German :

Festival, bei dem wollige Künste und Musikgruppen gemischt werden.

Italiano :

Un festival che mescola arti laniere e gruppi musicali.

Espanol :

Un festival que mezcla artes laneras con grupos musicales.

