Woopzy Parc Rue Mermoz Bort-les-Orgues
Woopzy Parc Rue Mermoz Bort-les-Orgues lundi 27 octobre 2025.
Woopzy Parc
Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-27
Venez découvrir les structures gonflables et autres jeux jeux en bois, baby foot, espace coloriage et bien d’autres activités.
A partir de 3 ans .
Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 4 71 68 46 83 contatc@asljmauriac.com
English : Woopzy Parc
German : Woopzy Parc
Italiano :
Espanol : Woopzy Parc
L’événement Woopzy Parc Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze