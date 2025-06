Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles Scène sur l’eau Marseille 2e Arrondissement 4 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 20h. Scène sur l’eau Quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Retrouvez « Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles » sur la Scène sur l’eau.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Retrouvez la Scène sur l’eau amarrée sur le Vieux-Port en face de l’Hôtel de Ville.



• Since Charles



Since Charles, un pseudo anglophile pour un projet pourtant bien français, celui de Charles Sinz, chanteur et unique musicien, aux synthés, machines et à la guitare. Avec son electro-pop amoureuse dans ses textes et nostalgique dans ses influences, Since Charles invoque autant Étienne Daho que Flavien Berger, Mount Kimbie que Metronomy, la new wave que l’electronica. Côté paroles, il manie le français pour témoigner des bribes de souvenirs adolescents, passionnels, des rencontres urbaines et noctambules. La voix est inspirée, posée et juste, entre chanson indie et soul futuriste. Sur scène, le projet se mue en une pop-club énergique, dansante et communicative.





• Vendredi sur Mer :



Vendredi sur Mer a certainement contribué à une nouvelle marque de pop francophone caractérisée par l’alchimie de sa voix douce et des mélodies entêtantes. C’est avec mélancolie et sincérité qu’elle nous parle de ses désirs, ses failles. Elle n’hésite pas à nous surprendre en nous transportant dans son univers à chacun de ses projets.





• Worakls Orchestra :



« Ce que je pensais être un aboutissement, n’était en fait qu’un commencement. Le mélange de ces deux mondes, classique et électronique, m’ont ouvert la porte d’un univers infini. C’est cette sensation de liberté que je veux faire ressentir à mon public à travers ce nouveau show. »



Après avoir conquis l’Europe avec ses tournées à guichets fermés en 2022 et 2023, Worakls revient sur scène pour présenter la nouvelle interprétation de son projet « Worakls Orchestra ». Accompagné d’une vingtaine de musiciens classiques dont six solistes aux talents et cultures diverses, Worakls reprend la route pour une nouvelle aventure complètement revisitée, en vue de présenter son nouvel album.

Plus qu’un nouveau show, c’est l’aboutissement d’un artiste inimitable, dont les inspirations touchent toutes les générations de mélomanes. .

Scène sur l’eau Quai du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles » on the Scène sur l?eau.

German :

Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles » auf der Bühne auf dem Wasser.

Italiano :

Unitevi all’Orchestra Worakls, Vendredi sur Mer, Since Charles on the Scène sur l’eau.

Espanol :

Únase a Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles en la Scène sur l’eau.

L’événement Worakls Orchestra, Vendredi sur Mer, Since Charles Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Ville de Marseille