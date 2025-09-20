Word Cleanup Day 2025 Pertuis

Word Cleanup Day 2025 Pertuis samedi 20 septembre 2025.

Word Cleanup Day 2025

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 13h. Pertuis Pertuis Vaucluse

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Participez au World Cleanup Day, la grande journée mondiale de nettoyage de la planète , le samedi 20 septembre de 9h à 13h.

Un événement inscrit au calendrier des journées mondiales de l’ONU.

Points de rendez-vous à Pertuis

– Rond-point des pompiers (Dr Reynaud)

– 167 rue des Sauvans (Bâtiment Santé au travail)



Ou directement autour de chez vous !



Ensemble, faisons un geste concret pour notre environnement

Plus d’infos et inscription worldcleanupday.fr .

Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in World Cleanup Day on Saturday, September 20, from 9am to 1pm.

An event included in the UN calendar of world days.

German :

Nehmen Sie am Samstag, dem 20. September, von 9.00 bis 13.00 Uhr am World Cleanup Day teil, dem weltweiten Aktionstag zur Säuberung des Planeten.

Ein Ereignis, das im Kalender der UNO-Weltreinigungstage verzeichnet ist.

Italiano :

Partecipate alla Giornata mondiale Cleanup sabato 20 settembre dalle 9.00 alle 13.00.

Questo evento è incluso nel calendario delle giornate mondiali delle Nazioni Unite.

Espanol :

Participe en el Día Mundial de la Limpieza el sábado 20 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas.

Este evento está incluido en el calendario de días mundiales de la ONU.

