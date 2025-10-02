Work in progress Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes

Work in progress Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes lundi 15 décembre 2025.

Work in progress Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Lundi 15 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Spectacle de danse des étudiants des cours du SIUAPS

Le **lundi 15 décembre, de 18h30 à 21h au Diapason (Beaulieu)**

Les étudiants et personnels des cours du SIUAPS vous invitent à venir voir leurs petites créations et travaux en cours.

**Entrée gratuite**

**Inscriptions par mail** : [pascale.chaussy@univ-rennes2.fr](mailto:pascale.chaussy@univ-rennes2.fr) ou [helene.paris@univ-rennes.fr](mailto:helene.paris@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-15T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T21:00:00.000+01:00

pascale.chaussy@univ-rennes2.fr helene.paris@univ-rennes.fr

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine