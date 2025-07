Workshop Adapter sa batterie à son jeu Café Charbon Nevers

Workshop Adapter sa batterie à son jeu

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif de base

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 22:00:00

2025-12-16

La pratique de la batterie mobilise quantité de muscles du corps et peut mener parfois à de mauvaises habitudes qui peuvent avoir un impact sur le jeu et, à long terme, sur la santé physique. Apprenons ensemble à identifier les mouvements parasites en fonction du jeu de chacun, et à les corriger en adaptant au mieux son instrument à sa pratique, pour jouer mieux et sans risques pour le corps !

Se menir de son kit batterie + tapis pour ce workshop ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

