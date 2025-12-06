Workshop Atelier de création collective autour de la musique des Balkans Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 16h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Plongez dans l’énergie des musiques des Balkans avec un atelier où l’on explore et crée ensemble autour de ces sonorités vibrantes.
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
English :
Immerse yourself in the energy of Balkan music with a workshop where we explore and create together around these vibrant sounds.
L’événement Workshop Atelier de création collective autour de la musique des Balkans Istres a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Istres