Workshop avec Ricky FORD – Ferme de la Harpe Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Séance de travail autour de deux compositions de l’artiste Ricky FORD

**Let’s Workshop!!!**

Bonjour à toutes et à tous!

Dans le précédent courriel, vous avez reçu les liens pour télécharger les partitions.

Pour rappel, vous pouvez les obtenir également directement à l’accueil de l’association.

Ce **samedi 17 Mai**, nous organisons une répétition en présence du maître himself!! J’ai nommé **Ricky FORD**

Ce sera dès **09h30 à la Cafet de la Ferme de La Harpe**.

Profitons de cette occasion pour rentrer dans l’univers d’une des têtes d’affiche de notre festival tout proche!

À samedi donc!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T12:30:00.000+02:00

laharpe@3regards.com accueil@3regards.com 0257240040

Ferme de la Harpe , Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine