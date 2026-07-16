Workshop avec un·e artiste photographe, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault
samedi 22 mai 2027 · Centre photographique d'Île-de-France · Pontault-Combault
Informations pratiques
Workshop avec un·e artiste photographe 22 et 23 mai 2027 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne
Limité à 8 personnes, sur réservation. Les stages sont déterminés au cours de l’année, pour plus d’informations vous pouvez nous écrire par mail à contact@cpif.net ou au 01 70 05 49 80.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-22T10:00:00+02:00 – 2027-05-22T17:00:00+02:00
Fin : 2027-05-23T10:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:00:00+02:00
En lien avec la programmation artistique du Centre, ces stages de prises de vue et de réflexion sur la démarche artistique se basent sur la rencontre avec un artiste ou un professionnel du milieu de l’art.
Les stages sont déterminés au cours de l’année, pour plus d’informations vous pouvez nous écrire par mail à contact@cpif.net ou au 01 70 05 49 80.
Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « cotact@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}] [{« link »: « mailto:contact@cpif.net »}]
En lien avec la programmation artistique du Centre, ces stages de prises de vue et de réflexion sur la démarche artistique se basent sur la rencontre avec un artiste ou un professionnel du milieu de…
Workshop avec l’artiste Alexandra Catiere, 2025
À voir aussi à Pontault-Combault (Seine-et-Marne)
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