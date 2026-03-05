Workshop dance contemporaine avec la Cie Pirate’s Gospel KONTAINER Angresse

Workshop dance contemporaine avec la Cie Pirate’s Gospel

KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour débutant ou confirmés, venez découvrir le monde chorégraphique de la compagnie Pirate’s Gospel

Les participant.e.s seront invité.e.s à découvrir l’univers de la compagnie Pirate’s Gospel, qui animera l’atelier plongez dans un voyage poétique entre naufrage et renaissance, où le mouvement devient terrain d’entraide et de transformation.

(À partir de 13 ans)

Atelier limité à 10 personne

Tarifs 20 € l’atelier

5 € d’adhésion annuelle 2026 (si besoin)

Contactez nous pour vous inscrire, ou retrouvez la billetterie sur HelloAsso ! .

KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 01 86 lekontainer40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Workshop dance contemporaine avec la Cie Pirate’s Gospel

For beginners or advanced, come and discover the choreographic world of Pirate?s Gospel Company

L’événement Workshop dance contemporaine avec la Cie Pirate’s Gospel Angresse a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS