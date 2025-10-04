Workshop Danse Country Égletons
Workshop Danse Country Égletons samedi 4 octobre 2025.
Workshop Danse Country
Route de Soudeilles Égletons Corrèze
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Workshop Danse Country .
Route de Soudeilles Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 25 06 10
English : Workshop Danse Country
German : Workshop Danse Country
Italiano :
Espanol :
L’événement Workshop Danse Country Égletons a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières