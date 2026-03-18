Workshop de Frédérick Gautier Place Saint-Germain Auxerre

Workshop de Frédérick Gautier

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de l’exposition De terre et de feu. 4000 ans de céramique dans l’Yonne , participez lors de la Nuit européenne des Musées à un workshop inédit assuré par FCK* Frédérick Gautier, céramiste et designer. Cet événement unique, au cœur de l’Abbaye Saint-Germain, vous invite à une expérience de modelage inspirée du lieu, avec l’artiste et son équipe, et à réaliser un objet du quotidien . .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English :

L’événement Workshop de Frédérick Gautier Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)