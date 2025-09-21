Workshop de gravure, découverte de l’héliogravure et d’une dizaine d’autres savoir-faire rares dans le cadre des Journées du Patrimoine Atelier Heliog – Potager du Dauphin Meudon

Workshop de gravure, découverte de l’héliogravure et d’une dizaine d’autres savoir-faire rares dans le cadre des Journées du Patrimoine 20 et 21 septembre Atelier Heliog – Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rencontres, exposition, démonstration, atelier-découverte et workshops au sein de l’Hôtel des Métiers d’Art de Meudon qui a pour mission de promouvoir et de sauvegarder les métiers d’art et les savoir-faire rares.

Situé dans le cadre prestigieux du Potager du dauphin, il abrite quatorze ateliers d’excellence qui travaillent dans le domaine de la création et de la restauration d’objets d’art.

Ce week-end sera l’occasion de découvrir, outre l’héliogravure, d’autres savoir-faire tels que la dorure, l’ébenisterie, la restauration d’oeuvres d’art, la joaillerie, la tapisserie, la chapellerie, la laque Urushi etc.

L'atelier Hélio'g, créé et dirigé par Fanny Boucher depuis 2000, est un lieu de création dédié aux techniques de la gravure taille-douce et plus particulièrement à celle de l'héliogravure au grain, procédé de reproduction d'exception datant du XIXe siècle. C'est l'un des deux ateliers professionnels en France spécialisé dans ce savoir-faire rare, qu'ils sont moins d'une vingtaine dans le monde à faire perdurer.

L’héliogravure, qui permet le transfert d’une image sur une plaque de cuivre par l’intermédiaire de gélatine photosensible, est ensuite gravée aux acides, puis imprimée manuellement sur presse taille-douce.

Après dix années consacrées au retour de cette technique dans le domaine de l’estampe, Fanny Boucher a ouvert son savoir-faire aux domaines du design, de la décoration d’intérieur et du mobilier en y intégrant les plaques gravées, cuivres, laitons, aciers… dont les richesses plastiques intrinsèques demeuraient à ses yeux inexploitées.

©artisans d’art de Meudon