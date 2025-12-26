Workshop de la chaire NovAero Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Mardi 27 janvier 2026, 14h00 sur inscription

Workshop de la chaire NovAero créée par la Fondation ENAC

Par la Fondation ENAC

La chaire NovAero, lancée en octobre 2024 avec le soutien d’Air France et Airbus, organise son deuxième workshop mardi 27 janvier de 14h à 17h sur le campus de l’ENAC (Toulouse).



Actrices, acteurs du transport aérien, venez retrouver l’équipe de la chaire pour continuer à réfléchir et partager sur les nouveaux métiers de l’ingénieur d’aujourd’hui et du futur en lien avec les transitions socio-environnementales.

La chaire NovAero a pour objectif de favoriser le développement de compétences et de connaissances systémiques qui permettront aux nouvelles générations de professionnels de l’aéronautique de penser et construire le futur du secteur dans ses divers contextes opérationnels, sociétaux et économiques, dans le cadre des limites planétaires.

Dans ce cadre, elle permettra dans un premier temps :

La mise en place d’un cursus spécifiquement dédié aux transitions environnementales et sociales via le certificat NoVaero, qui sera délivré aux élèves de l’ENAC en complément de leur diplôme d’ingénieur.

De créer un espace de réflexion multi-profils de l’aéronautique pour avancer ensemble sur les compétences et besoins en matières de nouveaux métiers de l’ingénierie aéronautique en lien avec la réduction de l’impact climatique et environnemental de l’aviation et la mise en place de solution multidisciplinaires.

Nous avons besoin de vous pour partager vos expériences, expertises et besoins sur ces sujets et pour construire ensemble un référentiel de compétences/métiers qui servira l’ensemble de la filière.

Le programme du workshop vous sera transmis prochainement.

L’équipe de la chaire NovAero

Isabelle Laplace, Caroline Vigier-Calmettes, Marie-Pierre Cassagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T17:00:00.000+01:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne



