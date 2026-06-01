Workshop de la créa avec la CCI Var, Toulon – DT 83, Toulon

Workshop de la créa avec la CCI Var Mardi 16 juin, 08h30 Toulon – DT 83 Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T08:30:00+02:00 – 2026-06-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T08:30:00+02:00 – 2026-06-16T10:30:00+02:00

France travail Var s’associe aux Workshop de la créa organisés par la CCI du Var en partenariat avec le Goupe La Poste. Ces Workshops dont le 1er sera ce 16 juin à Toulon ont pour objectif d’échanger et d’apporter une boite à outil pratico-pratiques aux porteurs de projet de création d’entreprise. Qu’il s’agisse d’éléments et de choix juridiques, financiers ou de commercialisation, sans négliger les dimensions logistiques et de formation à prendre en compte dans un projet de création/reprise d’e

Toulon – DT 83 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/664533 »}]

France travail Var s’associe aux Workshop de la créa organisés par la CCI du Var en partenariat avec le Goupe La Poste. Création d’entreprise