Workshop de l’IAUR “ZAE 2050 : Imaginer l’avenir des zones d’activités économiques” Université Rennes 2 – Campus de Villejean Rennes

Workshop de l'IAUR "ZAE 2050 : Imaginer l'avenir des zones d'activités économiques"

Organisée par l’IAUR du 9 au 13 février 2026 à l’Université Rennes 2, cette 14e édition du workshop répond à une commande de Rennes Métropole.

Véritables temps de pédagogie active sur un temps court et dense, les workshops de l’IAUR permettent aux étudiantes et étudiants issus de formations variées et complémentaires d’appréhender les relations entre l’aménagement et l’urbanisme, le génie urbain, les politiques publiques, les dimensions juridiques, économiques et la qualité architecturale, urbaine, sociale et environnementale de manière systémique sur une thématique au cœur des préoccupations des territoires.

Le workshop 2026 « ZAE 2050 : Imaginer l’avenir des Zones d’Activités Économiques » est organisé par l’IAUR du 9 au 13 février à l’Université Rennes 2 sur une commande de Rennes Métropole. Cette 14e édition du workshop de l’IAUR est lauréate de la 2e vague d’appel à projets de transformation des formations du programme IRIS-E.

Une centaine d’étudiantes et étudiants va travailler sur le sujet pendant une semaine. Divers parcours seront représentés au sein d’équipes pluridisciplinaires avec des étudiantes et étudiants issus des quatre parcours de la Mention Urbanisme et Aménagement de l’Université Rennes 2, le Master SIGAT de l’Université Rennes 2, les Masters EMMD et ERPUR de l’Université de Rennes, de l’ENSAB et de l’INSA.

Début : 2026-02-09T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T20:00:00.000+01:00

Université Rennes 2 – Campus de Villejean Rennes Ille-et-Vilaine



