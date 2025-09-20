Workshop Design : Kaz Imaginaire CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Sainte-Anne

Workshop Design : Kaz Imaginaire CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Sainte-Anne samedi 20 septembre 2025.

Workshop Design : Kaz Imaginaire Samedi 20 septembre, 15h00 CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Guadeloupe

10 jeunes agés entre de 10 et 14 ans

Savoir Parler Créole, Français ou Anglais

Être curieux(se), concentré(e) et bienveillant(e)

Tenue décontractée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Découvrir la kaz kréyòl autrement.

Durant cet atelier, les participants s’inspireront de photographies et de silhouettes de kaz kréyòl pour inventer une façade imaginaire, qu’ils réaliseront d’abord en dessin et collage, puis en maquette. En petits designers-conteurs, ils donneront vie à une case créole à partir d’un personnage, d’un lieu et d’une contrainte tirés au sort. Réunies, leurs créations formeront un village imaginaire présenté tout au long de l’exposition » KLÉRANS II : NANNAN A KAZ KRÉYÒL « .

CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Avenue Hégésippe Ibéné Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe +590 0590.85.19.20 [{« type »: « phone », « value »: « 0590 68 63 82 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Giorgiana Gace